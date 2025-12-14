Замечен вертолет Augusta AW109 с опознавательными знаками главного управления разведки минобороны Украины (ГУР).

Вероятно, управлению получила вертолёт AW109E Power, конфискованный в 2023 году у экс-нардепа Константина Жеваго, пишет "Военный осведомитель".

В 2020 году на Жеваго завели дело о растрате 113 миллионов долларов и предприниматель покинул Украину. В 2023 году принадлежавший ему легкий вертолете Agusta AW109 Power итальянского производства передали ВСУ.

Ранее распоряжении ГУР оказались два американских вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk, купленных на собранные волонтерами деньги.

Эта авиатехника использовалась на СВО для высадки спецназа - в том числе закончившегося катастрофой десанта у Красноармейска.

