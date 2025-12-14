США использовали осветительные бомбмы в Пальмире

США применили боевую авиацию с использованием осветительных бомб в районе сирийской Пальмиры после нападения боевиков запрещённой террористической группировки на совместный сирийско-американский патруль.

Как сообщает телеканал Syria TV, американские самолёты осуществляли сброс осветительных боеприпасов в небе над городом.

Пентагон подтвердил, что в результате субботней атаки погибли двое военнослужащих США и один гражданский переводчик, ещё трое получили ранения. По данным сирийского МВД, нападавшим был член террористической организации, также в инциденте погиб один сирийский военный.

