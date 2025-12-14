Взрывы прозвучали в Волгоградской области

Взрывы прогремели в Волгоградской области. По предварительным данным, на территории региона работают силы противовоздушной обороны. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

— Очевидцы рассказали, что после нескольких взрывов на окраине города Урюпинска началось сильное возгорание, — говорится в публикации.

Ранее мониторинговые каналы сообщили об опасности атаки беспилотников в области. Официальной информации пока не поступало.