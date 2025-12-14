В РФ предложили ввести для военкоров статус ветерана военной журналистики

Слуцкий предложил ввести для военкоров статус ветерана военной журналистики

RT на русском

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутаты фракции предложили установить для военных корреспондентов статус ветерана военной журналистики.

Кроме того, предлагается предусмотреть для них меры социальной поддержки, аналогичные мерам для ветеранов боевых действий, включая компенсацию расходов на оплату жилья и внеочередное оказание медицинской помощи. Также среди таких мер — обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, использование ежегодного отпуска в удобное для них время и многие другие.

В разговоре с РИА Новости Слуцкий подчеркнул, что журналисты на передовой — это люди, которые без страха смотрят войне в лицо и плечом к плечу с нашими подразделениями проходят серьёзный боевой путь.

«Это решение назрело давно, и государство должно сделать шаг навстречу людям, которые вносят колоссальный вклад в приближение победы», — сказал парламентарий.

Ранее глава Министерства обороны России Андрей Белоусов провёл встречу с военными корреспондентами.