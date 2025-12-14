Атаку БПЛА отразили в российском регионе

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Рязанской области.

Об этом сообщил глава российского региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор Рязанской области.

Ранее Минобороны России сообщило об отражении атаки украинских БПЛА 14 декабря в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Больше всего беспилотников было сбито над территорией Белгородской области — 24 единицы. Еще 17 БПЛА пытались атаковать Брянскую область. Всего воздушные цели были поражены в восьми российских регионах.