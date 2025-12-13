«Герань» ударила по судну с подсолнечным маслом в водах Украины

Беспилотник типа «Герань» атаковал судно VIVA, шедшее под флагом Тувалу. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель» («ВО»)

© Global look

Удар был нанесен в Черном море в исключительной экономической зоне Украины, но вне зоны действия украинской противовоздушной обороны (ПВО). Судно направлялось в Египет с грузом подсолнечного масла.

В начале декабря танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом, был атакован в Черном море на пути в Грузию. Судно также перевозило растительное масло.