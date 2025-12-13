ВСУ атаковали Севастополь

В Севастополе средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

© Global look

По предварительным данным, сбиты две воздушных цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента. Глава города уточнил, что гражданские объекты не пострадали.

Он также призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также оставаться в безопасных местах.

Ранее стало известно об уничтожении трех украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Кроме того, как сообщило Минобороны России, еще два дрона сбили над территорией Белгородской области, по одному — Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.