Белоусов встретился с военкорами

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами. На ней были затронуты ключевые вопросы развития армии с учетом опыта специальной военной операции. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

© Telegram-канал Минобороны России

Как сообщили в Минобороны, основное внимание было уделено беспилотным системам, модернизации вооружений и обеспечению подразделений на передовой.

Также отдельной темой разговора стало формирование и развитие войск беспилотных систем, а также обновление вооружения, военной техники и средств поражения с учетом их реального применения в зоне СВО.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы материально-технического обеспечения российских подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО. Беседа касалась как снабжения, так и практических проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие на местах.

Кроме того, военкоры выступили с рядом инициатив, связанных с социальной поддержкой участников специальной военной операции. По данным ведомства, предложения касались совершенствования действующих мер помощи военнослужащим и их семьям. Других подробностей не приводится.

Ранее Белоусов сообщил, что российские военные взламывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что украинские военные столкнулись со сложной ситуацией из-за наступления российских войск.