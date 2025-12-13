ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе одного из ключевых лидеров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) еврейского государства ликвидировали в секторе Газа Раеда Саада — одного из ключевых лидеров палестинского движения ХАМАС.

© Global look

Такое утверждение приводит армейская пресс-служба. По её данным, Саад возглавлял штаб по производству вооружений в военном крыле ХАМАС и являлся одним из организаторов событий 7 октября 2023 года.

Ранее в Минздраве Газы сообщили, что количество погибших в анклаве с октября 2023 года превысило 70 тысяч.