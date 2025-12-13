Военная колонна Сирии и США обстреляна в Пальмире. Есть раненые и жертвы
Неизвестный открыл огонь по сирийско-американскому патрулю в городе Пальмира. Двое военнослужащих получили ранения, сообщило в субботу агентство SANA.
Агентство цитирует источник в службах безопасности. Он сообщил, что двое военнослужащих сирийских сил были ранены. Нападавший был убит.
Собеседник добавил, что вертолеты США эвакуировали раненых на американскую базу в регионе Эт-Танф недалеко от границы с Ираком.
Два сирийских чиновника также подтвердили Reuters, что колонна сирийцев и американцев, подверглась обстрелу в субботу, когда осуществляла патрулирование в Пальмире. Власти заявили, что есть жертвы. Подробности не приводятся.
Комментариев со стороны Пентагона пока не последовало.