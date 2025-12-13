Стало известно о продвижении ВС РФ вглубь обороны ВСУ в Запорожской области

Подразделения группировки «Днепр» ВС РФ поразили бригады механизированной, береговой обороны и теробороны ВСУ у села Разумовка Запорожской области, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник отметил, что российские военные из группировки «Восток» продвигаются вглубь обороны противника.

«Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе и Терноватое», — сообщил он.

До этого в результате атаки противника в ряде сел Токмакского, Михайловского и Васильевского муниципальных округов Запорожской области пропал свет. Спустя полчаса подачу электричества удалось восстановить. На этом фоне Балицкий предупреждал о рисках повторных ударов ВСУ, которые осложняют ремонтные работы.