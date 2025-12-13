В правдивости штурма Купянска экс-заключенными в рядах ВСУ усомнились

Сейчас идут бои со стороны Купянска-Узлового, но никто состав штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не считал, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили на штурм Купянска, где складывается одна из сложнейших для Киева ситуаций, несколько тысяч бывших заключенных. По имеющимся данным, в штурмах задействованы подразделения 3-й механизированной бригады ВСУ.

Эксперт отметил, что бои под Купянском продолжаются и противник направляет на этот участок свои части, информация о численности и составе которых может быть накручена. По его словам, четыре тысячи человек составляют полноценную бригаду, однако нет уверенности в том, что их действительно кто-то считал.

«Министерство обороны эту информацию не подтверждает. Сейчас на сайтах могут публиковать что угодно, поэтому к подобной информации надо относиться спокойно. Вот наскобли что-то, пошли, огребли, отошли. Ясно одно, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения остается за нами», — прокомментировал Дандыкин.

Эксперт напомнил, что после освобождения Курской области ВСУ уже не способны на серьезные операции. Кроме того, с наступлением зимнего времени российскими Вооруженными силами будет наноситься все больше ударов и будет взято под контроль еще больше населенных пунктов.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» писал о попытках ВСУ деблокировать Купянск. Как сообщал источник, в районе города идут встречные бои. В частности, ожесточенное сопротивление разворачивается в районе Купянска-Узлового.