Хинштейн рассказал о работе саперов КНДР под Курском

Северокорейские сапёры очистили около 42,4 тыс. гектаров территории в приграничных районах Курской области и уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что сапёры 528-го инженерно-сапёрного полка Корейской народной армии активно участвовали в разминировании с осени.

«Наши боевые друзья — сапёры из 528-го инженерно-сапёрного полка Корейской народной армии, которые принимали самое активное участие в разминировании курского приграничья, — вернулись домой», — сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале.

По его словам, на родине военнослужащих встретил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Глава региона уточнил, что масштабная группировка разминирования была сформирована по поручению президента России Владимира Путина после его визита в Курскую область. В неё вошли инженерные подразделения Вооружённых сил России, Росгвардии, МЧС, формирования «БАРС-Курск», а также сапёры Корейской народной армии.

Хинштейн добавил, что во время визита в КНДР поблагодарил Ким Чен Ына за оказанную помощь. Он подчеркнул, что вклад северокорейских специалистов стал важной частью работ по обеспечению безопасности приграничных территорий.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 528-го инженерно-сапёрного полка вернулись в КНДР после выполнения задания в Курской области.

Кроме того, Ким Чен Ын заявлял, что высоко оценивает боевые успехи инженерно-сапёрного подразделения КНА, действовавшего за рубежом.