Киевский режим готовит масштабное контрнаступление на Купянск в Харьковской области силами заключенных и бразильских наемников. Об этом стало известно SHOT.

По данным телеграм-канала, командование вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует собрать 2500 бойцов минимум из трех разных подразделений.

Украинское командование для штурма Купянска формирует полк из бойцов подразделения Национальной гвардии, наемников бразильского легиона, а также из участников батальона «Шквал», который практически полностью состоит из заключенных различных исправительных колоний. В их числе пожизненно осужденные за страшные убийства, члены ОПГ и воры в законе из колонии под Харьковом.

Ранее бывший сотрудник Службы Безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что за время проведения СВО вооруженные силы Украины (ВСУ) могли потерять около 10 тысяч иностранных наемников.