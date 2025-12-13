Эксперт рассказал о подземных городах в Славянске и Краматорске

В боях за Славянск и Краматорск ВСУ будут максимально использовать построенные подземные укрытия. Об этом заявил военный эксперт Алексей Живов, пишет aif.ru.

Живов напомнил, что Донбасс — это большой промышленный регион, и киевский режим использует построенные в СССР массивные гражданские объекты как военные укрепления

«Там в каждом городе по две-три шахты, два-три крупных завода с бункерами и подобными делами», — сказал эксперт.

По его словам, бои за Славянск и Краматорск могут продолжаться около года. По срокам это сравнимо с операциями по освобождению Красноармейска и Мирнограда.

Накануне военный эксперт Юрий Кнутов предсказал, что Славянск и Краматорск этой зимой могут перейти под контроль России.