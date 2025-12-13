Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны на Саратов

Противник запустил дроны в сторону Саратова с разных направлений, в том числе из Казахстана, предположил в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

В субботу, 13 декабря, пресс-служба Минобороны РФ рассказала, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник. Дроны сбили в Саратовской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской областях, а также над территорией Крыма.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что в результате атаки ВСУ погибли два человека, также пострадало несколько квартир в жилом доме.

«Дроны в сторону Саратова могли быть запущены с территории Украины или Казахстана, а также непосредственно из пригорода Саратова», — отметил Кондратьев.

Ученый уточнил, что боевики могли использовать грузовые автомобили со специализированными катапультами для запуска дронов.

В Госдуме пообещали жесткий ответ за гибель мирных людей в Саратове

Академик констатировал, что точное место запуска украинских беспилотников установят следственные органы.

Ранее Кондратьев сообщил, что в сторону Воронежа ВСУ запустили дроны с двух направлений — с территории Украины и, предположительно, из Воронежской области.