Стало известно о продолжении войны, которую "остановил" Трамп

В субботу на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули вооружённые столкновения. Обе стороны взаимно обвиняют друг друга в том, кто первым открыл огонь. В боевых действиях применялись как ракетные системы, так и авиация, сообщает Агентство EFE.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракун заявил о продолжении боевых операций против Камбоджи, несмотря на недавнее заявление Дональда Трампа о достижении перемирия. По его словам, боевые действия продолжатся до тех пор, пока Таиланд и его население не будут чувствовать себя в безопасности. Чанвиракун подчеркнул, что этим утром армия достаточно ясно продемонстрировала решимость страны.

Накануне Дональд Трамп заявил, провёл переговоры с главами правительств Таиланда и Камбоджи — Анутином Чанвиракуном и Хун Манетом. Президент США назвал состоявшийся диалог положительным и отметил, что обе стороны выразили готовность к мирному урегулированию конфликта.