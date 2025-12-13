Все четыре воинские части Сухопутных войск ВСУ, создававшиеся с самого начала конфликта под брендом "Интернациональных легионов", должны быть расформированы до конца 2025 года, сообщает украинская служба Би-би-си.

Согласно плану Генштаба Украины, военные, в том числе иностранцы, продолжат службу в штурмовых войсках. В командовании ВСУ уверяют, что эта реформа является эволюционным процессом и легионы уже сыграли свою роль.

Между тем в самих легионах это решение вызвало недовольство. Би-би-си цитирует одного из участников легионов: "Ни для кого не секрет, что штурмовые войска комплектуются во многом за счет уголовников, людей с судимостями… То есть у нас с одной стороны будет фактически штрафбат, а с другой - иностранцы". СМИ также указывает: отдельные представители легионов говорят, что это решение может привести к существенному сокращению или даже прекращению потока иностранных добровольцев в украинскую армию.

9 декабря в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Сухопутных войск сообщалось, что на Украине "высоко ценят вклад иностранных добровольцев".

"В процессе развития Сил обороны и с учетом опыта последних лет Украина продолжает совершенствовать подходы к формированию и применению боевых подразделений. Это включает адаптацию структур, пересмотр форматов службы и внедрение решений, направленных на повышение эффективности использования личного состава. Иностранные военнослужащие, которые заключают контракт с ВСУ, и в дальнейшем будут иметь возможность проходить службу в соответствии со своей профессией, опытом и подготовкой. Их боевой опыт будет интегрирован в подразделения, где он может обеспечить наибольшую пользу для выполнения задач обороны государства. Все решения по применению иностранных военнослужащих принимаются в рамках общей трансформации Сил обороны и с учетом потребностей фронта", - отмечалось в сообщении пресс-службы Сухопутных войск.

Батальоны из тысяч бывших заключенных и наемников начали штурм Купянска

Би-би-си отмечает, что "Интернациональные легионы" являются по факту отдельными батальонами спецназначения, которые с начала конфликта существовали в структуре территориальной обороны, а затем - в подчинении командования Сухопутных войск. По состоянию на 2025 год в составе ВСУ действовало четыре легиона, каждый численностью около батальона (то есть примерно 400-600 человек), из них три боевых и один учебный. Основной акцент делался на добровольном привлечении в украинскую армию опытных иностранцев с опытом военной или полицейской службы. Они могли заключать контракт с ВСУ на три года, но, в отличие от украинцев, получали право расторгнуть его через шесть месяцев. По данным Би-би-си, за время военных действий к этим подразделениям присоединялись представители из более 75 стран мира, в том числе Великобритании, США, Грузии, Польши, Белоруссии, Эстонии, Колумбии, Бразилии.