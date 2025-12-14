Впервые с начала СВО нанесен бомбовый удар по Одесской области
Российские планирующие бомбы с УМПК поразили цели в поселке Затока Одесской области.
Бомбовый удар по региону нанесен впервые с начала СВО, отметила "Изнанка".
Бомбардировщики Су-34 работали над морем под прикрытием истребителей. Вместе с бомбами в Затоку прилетели "Герани" - истребительное прикрытие не позволяет перехватчикам противника подняться в воздух для охоты за БПЛА.
Атака продолжается до сих пор.
Главная цель в Затоке - стратегический железнодорожный и автомобильный мост, по которому на Украину идут военные грузы из Европы.
Переправу пытаются вывести из строя с начала спецоперации. В ходе одного из ударов был разбит подъемный механизм судоходного пролета, но окончательно сломать крепкий советский мост периодическими ракетными ударами не удалось.
Возможно, решить важную задачу сможет системная работа бомбардировщиков.