На штурм Купянска брошены батальоны бывших заключенных и бригады иностранных наемников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

До 4000 бывших заключенных, оснащенных тяжелой техникой, пытаются прорвать линию обороны Вооруженных сил России с западных окраин города. В штурме участвуют подразделения 3-й механизированной бригады и силы 19-го центра Сил специальных операций (ССО), которые несут большие потери при продвижении около 400 метров.

Среди иностранных наемников, которых на Купянском направлении наибольшее количество, замечены боевики из Колумбии и Бразилии, а также белорусского батальона «Террор».

Ранее сообщалось о прибытии в Купянск украинского президента Владимира Зеленского. Он снял себя новым iPhone 17 Pro.