В ночь на 13 декабря Одесса подверглась самой массированной атаке с воздуха за время СВО.

Всю ночь по одному из крупнейших городов Украины работали "Герани", крылатые ракеты разных типов, сюда впервые прилетели гиперзвуковые "Кинжалы".

Город и область обесточены, есть перебои с водоснабжением и интернетом, сообщили местные власти и жители.

ЧП в Одессе начались вечером в пятницу, когда в порту загорелся сухогруз с генераторами. Затем в небе были замечены несколько БПЛА: они летали кругами, наблюдая за целями, обеспечивая связь другим "Гераням" и корректируя огонь.

Черноморский флот отстрелялся по Одессе крылатыми ракетами "Калибр", прилеты были по крупным электроподстанциям в районе Усатово, Нерубайского и железнодорожной станции Застава-1. В местах попаданий возникли сильные пожары.

Блэкаут наступил в четырех украинских регионах из-за ударов по объектам энергетики

Далее в ход пошли "Герани", "Искандеры", "Ониксы", и "Кинжалы, под ударом оказались порты Черноморска и Тузлы, аэродром у Арциза, откуда ВСУ запускают беспилотники по Крыму и Краснодарскому краю.