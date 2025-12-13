Выяснилось, как Зеленский снимал свой «переможный» ролик в Купянске

Мощным «антикризом» после потери Северска, который фактически открыл нам дорогу на Славянск и Краматорск, разродился киевский режим. Просроченный президент Украины снял очередное видео у въездной стелы в Купянск, тем самым продемонстрировав, что город якобы находится под контролем ВСУ.

Между тем на Украине сомневаются, что видео было записано в Купянске. Наши же военные рассказали, где на самом деле глава киевского режима снял очередное занимательное видео и почему ему удалось избежать встречи с нашими дронами.

Напомним, в конце этой недели Киев пережил настоящий шок, после того, как наши войска в течение нескольких дней освободили Северск - один из мощнейших укрепрайонов, за который шли бои с 2022 года. Потерю города констатировали даже западные журналисты. В частности военный обозреватель Bild Юлиан Репке, не смог не отметить высокую скорость захвата города. Журналист назвал шоком тот факт, что украинская оборона рухнула в течение нескольких дней после того, как наши штурмовые группы зашли в северо-восточную часть укрепрайона.

Военный эксперт, член президиума «Офицеров России» полковник в запасе Тимур Сыртланов в беседе с «МК» рассказал, что в нашей победе сыграло и то, что противник «морально-психологически сломлен, деморализован»:

- Десятки националистов сдаются в плен, потому что выбирают жизнь, а не смерть за кокаинового фюрера. Конечно, действия всех подразделений и частей, которые наступали на Северском направлении, заслуживают наивысшей оценки. Это и ВКС, и сухопутные войска, и десантники, и добровольцы - все вносят общий вклад в нашу победу.

Военный эксперт также отметил, что продвижению наших войск сопутствовали погодные условия, в частности, пресловутый туман, который вэсэушники уже успели обвинить в своих поражения:

- Туман, в последнее время часто используется нашими подразделениями для скрытного проникновения в городские кварталы не только в Северске, но и при освобождении других населённых пунктов Донбасса, - подчеркнул полковник.

Зеленский посетил Купянское направление

Дальнейшей оперативной задачей, отметил эксперт, станет освобождение Слаявнско-Краматорской агломерации:

- После Северска нас, естественно, ждёт, главное сражение по освобождению Донбасса — это штурм Славянско-Краматорской агломерации.

Ошарашенный нашей победой Киев не смог просто отрицать освобождение Северска и выложил на стол «козырь», а именно видео, якобы записанное Зеленским у въездной стелы в Купянск.

На Украине тут же объявили «перемогу», однако наши военные не рекомендуют противнику сильно радоваться. Отмечается, что у ВСУ в Купянске на самом деле нет серьезных успехов, хотя враг действительно активизировался на восточном и северном участках.

При этом наши военнослужащие ставят под сомнение приезд просроченного президента в Купянск.

«Взрывы прямо сейчас раздаются на позициях ВСУ и, внимание - возле той самой стелы, где Зеленский записывал свой видосик. Это еще раз подтверждает то, что сегодня его там не было», - пишут военные.

Примечательно, что украинские журналисты утверждают, что видео Зеленского в Купянске — это чистой воды фейк. Видео с большой долей вероятности было записано на хромокее (на зеленом фоне, который при видеомонтаже заменяется на нужный фон). Журналисты помнят, что к этому трюку Зеленский прибегал не один раз.

Наши бойцы, воюющие на этом направлении, также отмечают, что место, где снимался президент Украины сейчас выглядят не так, как на видео: место, сетки, фон — сейчас в разы более убитые.

«Разница очевидна для любого, кто знаком с реальной обстановкой. Отсюда простой и логичный вывод — ролик снят заранее. Скорее всего, в момент отхода подразделений ВСУ из Купянска или непосредственно перед ним», - говорится в сообщении военного канала «Узел связи».

Военный эксперт Юрий Подоляка допустил мысль, что Зеленский мог приехать в Купянск и сняться в точке, которая никогда не занималась нашими подразделениями.

«Вчера шла информация, что именно с этого направления противник немного продвинулся в микрорайон Юбилейный. И если это действительно так, то в целом хоть и рискованно, но съемку эту провести можно было», - пишет эксперт.

По его мнению, чтобы провернуть такую операцию необходимо было заранее расчистить небо от наших дронов-разведчиков, что вполне реально для отдельной точки и на короткий промежуток времени. Пяти-семи минут вполне хватило бы для того, чтобы быстро заехать на точку и записать видео.

Отмечается также, что в ситуации, в которой оказался Зеленский (поражения на поле боя, коррупционные скандалы, неважные отношения с Трампом), риск вполне оправдан.