Подразделение иностранных наемников из Колумбии было разбито под Волчанском при освобождении города.

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В ходе освобождения города Волчанска бойцам группировки "Север", помимо бригад ВСУ, противостояли подразделения иностранных наемников из Латинской Америки. Их тела до сих пор хоронят после процедуры опознания. Вчера в Киеве похоронили двух боевиков-наемников из Колумбии с позывными Тайсон и Авантуреро. Колумбийская сторона не стала забирать их тела, видимо, по причине отсутствия родственников на родине", - сказал собеседник агентства.

Боевики ВСУ насмерть замерзли в лесу под Харьковом

Как сообщали в Минобороны России, в ВСУ есть наемники из различных стран. Иностранные наемники используются киевским режимом как "пушечное мясо". Их жизни никто из украинского командования не жалеет. Российские военные продолжают уничтожать наемников.