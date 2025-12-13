Блэкаут наступил в четырех украинских регионах из-за ударов по объектам энергетики

Российские войска нанесли массированные удары высокоточным оружием по ряду городов Украины. В результате атак Одесса, Харьков, Днепр и Николаев остались без электроснабжения.

По данным Mash, основными целями стали объекты энергетической и военной инфраструктуры . Для атаки применялись крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные ракеты «Оникс».

Особенно интенсивным ударам подверглась Одесса и область. Взрывы прогремели в районах Усатово и Нерубайское, где расположена крупная подстанция, а также у железнодорожной станции Застава-1, рядом с которой находятся два энергообъекта.

Атака была комбинированной. По данным источников, запущено до восьми ракет «Калибр». Одновременно с южного направления, предположительно с Гвардейского аэродрома в Крыму, были осуществлены повторные пуски беспилотников-камикадзе.

На Украине наступил блэкаут

Таким образом, регион подвергся ударам баллистических и крылатых ракет, а также дронов. Масштабные повреждения энергосистемы привели к массовым отключениям электричества не только в крупных городах, но и в районах, например, в Арцизе.