Блэкаут наступил в четырех украинских регионах из-за ударов по объектам энергетики
Российские войска нанесли массированные удары высокоточным оружием по ряду городов Украины. В результате атак Одесса, Харьков, Днепр и Николаев остались без электроснабжения.
По данным Mash, основными целями стали объекты энергетической и военной инфраструктуры . Для атаки применялись крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные ракеты «Оникс».
Особенно интенсивным ударам подверглась Одесса и область. Взрывы прогремели в районах Усатово и Нерубайское, где расположена крупная подстанция, а также у железнодорожной станции Застава-1, рядом с которой находятся два энергообъекта.
Атака была комбинированной. По данным источников, запущено до восьми ракет «Калибр». Одновременно с южного направления, предположительно с Гвардейского аэродрома в Крыму, были осуществлены повторные пуски беспилотников-камикадзе.
Таким образом, регион подвергся ударам баллистических и крылатых ракет, а также дронов. Масштабные повреждения энергосистемы привели к массовым отключениям электричества не только в крупных городах, но и в районах, например, в Арцизе.