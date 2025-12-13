Европа еще не осознала, что украинский конфликт закончится на условиях России. Такое заявление сделал бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам эксперта, европейцы еще не поняли, что конфликт закончится на условиях России и на поле боя, и за столом переговоров.

Задачу по демилитаризации Украины Москва выполнит, лишив таким образом Киева возможности возобновления кризиса в дальнейшем, выразил уверенность аналитик.

По мнению полковника, всю территорию Украина, вероятно, не потеряет, но точно потеряет свою армию.

