Описано состояние бойцов ВСУ при заходе российских военных в Суджу

Проникнув в город Суджа Курской области по магистральному газопроводу, российские десантники вызвали замешательство и панику среди украинских военных, подорвав их боевой дух.

Об этом сообщил ТАСС участник спецоперации «Поток» — командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки «Днепр» с позывным Рубеж.

«В Судже у противника была паника, деморализация, они начали бегать кто-куда, все бросать. Ну и мы, соответственно, дожимали их, просто заходили и зачищали», — заявил собеседник агентства.

За проявленную отвагу в ходе операции «Поток» командир удостоился высокой награды — ордена Александра Невского с мечами.

Операция Вооруженных сил (ВС) России по прорыву в Суджу Курской области через газопровод оказалась неожиданностью для противника. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.