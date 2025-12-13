Боевики ВСУ насмерть замерзли в лесу под Харьковом

На заснеженных боевых позициях к западу от Лимана, в лесном массиве, были обнаружены тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), павших в результате сильных морозов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замерзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения», — заявил собеседник агентства.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что зима 2025 года обернулась для Украины большим количеством серьезных вызовов. Он добавил, что в зоне боевых действий сейчас главную роль играют беспилотники, так что Украина пытается уделить этому направлению больше внимания.