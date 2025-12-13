Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» составили более 480 поенных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

«Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями, войсками беспилотных систем уничтожено свыше 480 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие противника», — сказал военный.

Расчет группировки «Центр» уничтожил двумя снарядами два объекта ВСУ

10 декабря в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой народной республики (ДНР). По данным ведомства, на этом направлении украинская армия лишилась до 420 военнослужащих и четырех пикапов.

9 декабря в ведомстве заявили, что группировка войск «Центр» улучшила положение в Димитрове и продолжила операцию по уничтожению окруженных солдат ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный. По данным российского оборонного министерства, группировка продвинулась по переднему краю.

