Разведчик рассказал о попытках ВСУ покинуть пригород Северска

Разрозненные группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются покинуть пригород Северска Донецкой народной республики (ДНР) под ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил командир одного из российских разведывательных подразделений в беседе с РИА Новости.

«В данный момент ВСУ покидают пригород, соответственно, артиллерия и БПЛА работают по отходящим силам противника», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Россия взяла под контроль Северск — одну из последних «крепостей» Донбасса, которая открывает путь к штурму Славянско-Краматорской агломерации. Это следует из сообщения Министерства обороны России.