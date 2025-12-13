Украинцев готовят к уходу президента Владимира Зеленского и усилению военной диктатуры, рассказала РИА Новости жительница Одессы.

«Да, такое мнение есть... То, что придет кто-то из военных — да, такое может быть», — заявила она.

Она отметила, что в Одессе уже произведена перестановка на руководящем посту, где новым главой назначен представитель военной сферы.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Зеленский, возможно, в ближайшее время объявит об отставке или будет устранен. Как заявил политик, в настоящее время политическая карьера Зеленского находится на грани краха из-за коррупционного скандала с участием его ближайшего окружения. Сенатор предположил, что скоро Зеленского не станет.