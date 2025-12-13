Военкор раскрыл цель атак ВСУ этой ночью и ответ российских военных

Военкор Юрий Котенок раскрыл цель атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории этой ночью. По его словам, противник пытается нанести удары по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области.

«ВСУ в эти минуты атакуют Саратовскую область. Цель противника — НПЗ. Работает ПВО», — сообщил журналист.

Котенок добавил, что российские военные нанесли ответные удары по Одесской и Днепропетровской областям. В Одессе, предварительно, новые прилеты в порту, уточнил он.

Ранее очевидцы сообщили о сильных взрывах в Саратове и Энгельсе. Согласно предварительной информации, несколько украинских беспилотников уже были уничтожены.