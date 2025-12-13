Немецкий флот сопровождает российский корабль в Балтийском море

Большой противолодочный корабль ВМФ России «Североморск» был зафиксирован в акватории Балтийского моря, где за его перемещениями ведётся наблюдение со стороны военно-морских сил Германии. Как отмечают западные СМИ, это происходит на фоне возросшей активности российского флота в регионе.

Корабль прошёл через датские проливы и был отмечен в районе острова Фемарн. По данным источников, «Североморск» завершает дальний поход и следует к месту базирования в Балтийск. Для наблюдения за ним немецкое командование направило разведывательное судно «Осте», которое двигалось параллельным курсом после выхода российского корабля в пролив Большой Бельт. Одновременно воздушное наблюдение вёл американский патрульный самолёт P‑8 Poseidon.

Эксперты указывают, что в последнее время значительно усилилось присутствие российских военных кораблей в Балтике. По оценкам аналитиков, это отражает стремление Москвы укрепить свои позиции в регионе, а регулярное движение танкеров через стратегически важные проливы подчёркивает намерение сохранять здесь постоянное оперативное присутствие. При этом, как отмечается, с осени в акватории не остаётся американских боевых кораблей, что контрастирует с активизацией российских сил.

Несмотря на возраст (корабль введён в строй в 1987 году), «Североморск», как и однотипный «Вице-адмирал Кулаков», прошёл модернизацию и остаётся полноценной боевой единицей, оснащённой торпедным и ракетным вооружением. Ранее, в октябре, немецкие силы уже осуществляли плотное наблюдение за большим десантным кораблём «Александр Шабалин» в Любекской бухте.