В Пензенской области объявили беспилотную опасность

В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введён режим «Беспилотная опасность», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор региона уточнил, что в целях безопасности введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Вечером 13 декабря Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 94 беспилотника ВСУ над регионами России.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об отражении атаки украинских беспилотников на город.