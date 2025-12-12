ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Калининском районе Горловки. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства Донецкой народной республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по дому на улице Шепелева в 17:10. Повреждения получили здание и газопровод.

Сведений о пострадавших не поступало.

В ноябре во многих населенных пунктах ДНР пропал свет из-за ударов ВСУ по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Из-за этого остановились котельные и фильтровальные станции, рассказал глава региона Денис Пушилин. Произошли перебои в мобильной связи и работе многофункциональных центров. Пушилин назвал атаку беспрецедентной. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

11 октября украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Транспортное средство следовало по маршруту N 2 и в момент атаки находилось в районе жилого массива "Комсомолец". Тогда сообщалось о четырех пострадавших.