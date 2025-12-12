СМИ: США перестают воспринимать Россию как стратегического противника

Пентагон перестает воспринимать Россию как стратегического противника в военных играх. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.

По сообщению источника, такие изменения начались благодаря усилиям президента США Дональда Трампа по налаживанию отношений с Россией. При этом, издание также называет главу Белого дома «сосредоточенным» на выстраивании нового диалога с Москвой.

«Трамп настолько сосредоточен на построении новых отношений с Москвой, что его министерство обороны уже начало исключать Россию из числа потенциальных стратегических противников в различных военных играх, проводимых вне рамок НАТО, сообщил один чиновник министерства обороны», — сообщает издание.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации.