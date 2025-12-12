Стало известно об активных боях с ВСУ в российском приграничье

Российские подразделения регулярно атакуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье на фоне угроз Курщине. Об активных боях в регионе стало известно из публикации военблогера Михаила Звинчука, ведущего в Telegram блог под псевдонимом Рыбарь.

Как заявил Звинчук, бои в граничащей с Курской областью Сумщине не стихают — Вооруженные силы России отбросили ВСУ к Андреевке, заняли Юнаковку и ведут бои в районе Кондратовки. Военблогер допустил интенсификацию боевых действий в этом районе.

«Противник сохраняет относительно высокую плотность личного состава на участке и тем самым угрожает приграничным селам Курской области», — заявил Звинчук.

Ранее стало известно об «удлинении рук» России в зоне специальной военной операции.