В России прокомментировали сообщения о создании невидимого спутника

Россия всегда создает современное оружие и опережает Запад в космических технологиях, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал данные о том, что Россия запустила спутник «Можаец», которые сложно обнаружить.

«Мы создаем любое оружие современное, и продолжаем его создавать. (…) Создаем все и не только спутники, создаем самое современное оружие. Процесс этот длится непрерывно» , — сказал Колесник.

Он также призвал страны Запада готовиться к войне или нормальным отношениям с Россией.

«Мы всегда готовы к войне и если что, то хоть сейчас», — подытожил депутат.

Ранее издание Breaking Defense сообщало о том, что Россия и Китай разрабатывают технологии, позволяющие затруднить обнаружение радарами и телескопами находящиеся на околоземной орбите спутники. В частности, российская сторона запустила спутник «Можаец» с чрезвычайно низкой видимой звездной величиной, который частная американская компания Slingshot Aerospace обнаружила раньше Минобороны США.