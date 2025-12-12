Русские дроны обнаружили и сожгли колонну натовских бронемашин, которые ВСУ собрали и припрятали в тоннеле у Купянска.

"Засадный полк" из натовских броневиков противник держал в подземной трубе в Купянске-Узловом.

За южный пригород Купянска сейчас идут ожесточенные бои. ВСУ бросают в бой все новые резервы, технику - что угодно, чтобы сдвинуть русских и отбить город.

Результатом яростных атак стали только огромные потери, успеха противник не добился. Одно за другим появляются видео уничтожения украинских танков различными способами.

А найденную в трубе бронегруппу сожгли FPV-дроны "КВН", пишут "Военкоры Русской весны".