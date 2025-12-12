Генерал пообещал Киеву ответ на атаку дронов в Твери

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что в ближайшие дни украинские власти столкнутся с жестким ответом на атаку дронов в Твери. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

В ночь на 12 декабря из-за атаки украинского дрона в Твери пострадали семеро человек, в том числе ребенок. Многоквартирный жилой дом получил повреждения.

«Киеву нужно ждать ответ в ночь на субботу и с субботы на воскресенье», - считает Попов.

В октябре генерал рассказал, что ВС РФ могли нанести удары по секретным производствам беспилотников ВСУ в Полтавской области. Попов отмечал, что в этих цехах ремонтировали технику, артиллерийские системы, выпускали боеприпасы и беспилотники.