Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений

Украинский лидер Владимир Зеленский приехал на купянское направление, на котором складывается очень тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского президента.

«Сегодня купянское направление, наши солдаты здесь добиваются результатов для Украины», — говорится в публикации.

Зеленский также выразил уверенность, что сила украинской дипломатии зависит от силы ВСУ на поле боя.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ попытались деблокировать Купянск. Отмечается, что в районе города идут встречные бои. В частности, ожесточенное сопротивление разворачивается в районе Купянска-Узлового.