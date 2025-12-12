Командование ВСУ обрекло на смерть 300 бразильских наемников, бросив их в атаку на Купянск.

Как сообщает Shot, им поставили задачу отбить у ВС РФ хотя бы малую часть города. Подразделение перед броском расположилось в районе сел Соболевка и Мировое, где его и разбомбили ВКС России. От ударов ФАБ-500 сразу погибли около 40 наемников. После этого бойцы ВС РФ отразили несколько контратак ВСУ при попытке зайти на окраины Купянска.

Ранее появилась информация, что боевики 112-й бригады ВСУ используют в качестве живого щита около 500 мирных жителей в поселке Купянск-Узловое. Так отчаявшийся противник пытается спастись от атак российской авиации.

Напомним, 20 ноября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Российская армия освободила Купянск в Харьковской области Украины. После этого соединения группировки “Запад” продолжили уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол.