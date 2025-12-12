«Во все тяжкие»: военный предупредил о планах ВСУ по химоружию

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ попытаются применить белый фосфор, хлорпикрин и другие запрещенные отравляющие вещества в зоне боевых действий. Об этом Дандыкин рассказал News.ru.

По мнению Дандыкина, ВСУ могут применить химоружие, так как проигрывают. Также он допустил, что Киев попытается устроить провокацию, обвинив Россию в применении запрещенного оружия. Все это, по его словам, может быть направлено на срыв мирного процесса.

«Сейчас ВСУ пускаются во все тяжкие из-за серьезных поражений на фронте», - заключил Дандыкин.

ФСБ обнаружила тайник ВСУ с химоружием под Красноармейском

Ранее Дандыкин заявил, что ВСУ могут устроить провокации против мирных жителей на территориях, где идут боевые действия. По мнению Дандыкина, сейчас ВСУ способны лишь на попытки локальных контрнаступлений. Военный считает, что на более крупные операции у ВСУ не хватает сил и возможностей.