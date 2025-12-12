Главнокомандующий ВМФ России получил новое звание

Главнокомандующим ВМФ России Александр Моисеев получил новое звание. Он стал адмиралом флота, информация об этом появилась на сайте Минобороны.

Кроме того, на ресурсе ведомства опубликовали фотографию Моисеева в форме с погонами адмирала флота.

Адмирал флота считается высшим корабельным званием высшего офицерского состава ВМФ РФ, оно соответствует войсковому званию «генерал армии», пояснили в Минобороны.

Звание адмирала флота присваивает президент России.

До этого сообщалось, что Моисеева поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в поселке Борское, Гвардейского района Калининградской области. В 1987 году он закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге.

