Стало известно о «катастрофической» ситуации для ВСУ в Константиновке

Положение подразделений Вооруженных сил Украины в городе Константиновка катастрофически ухудшается. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Ранее военблогеры сообщили, что организованное сопротивление ВСУ в Веролюбовке рядом с Константиновкой было сломлено. По словам Юрия Подоляки, это повлияло и на ситуацию в Константиновке, куда российские бойцы проникают малыми группами, ожидая возможности «проявить себя».

«У противника в Константиновке, особенно после нашего прорыва в районе Веролюбовки, ситуация катастрофически ухудшилась», — уточнил он.

Блогер не исключил возможности взятия Константиновки под российский контроль уже в январе.

При этом ранее военкор Тимофей Ермаков со ссылкой на свои источники сообщил о том, что российские войска сумели взять под контроль район Старая Сантуриновка в Константиновке и получили возможность форсировать реку. А по информации СМИ, ВСУ экстренно готовят Дружковку к обороне — на случай отступления из Константиновки.