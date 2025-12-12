Собянин раскрыл подробности о летевших на Москву украинских беспилотниках

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один летевший на Москву украинских беспилотник. Подробности об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин.

Это уже второй сбитый на подлете к Москве украинский беспилотник за последний час.

По словам мэра столицы, на место падения обломков дронов выехали специалисты экстренных служб.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что ночью ВСУ пытались атаковать столицу при помощи дронов. Речь шла о беспилотниках типа FP-1.