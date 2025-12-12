Бойцы ВС РФ «зажали» ВСУ в Новопавловке

Российские бойцы блокировали остающиеся в селе Новопавловка подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал в видеообзоре в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

По словам блогера, украинские военные пока удерживают один из укрепрайонов в Новопавловке, но «участь их предрешена».

«Наши части зажали оставшиеся подразделения ВСУ, которые не захотели отступать из западной части Новопавловки. В принципе, они уже полностью в окружении», - рассказал он.

Блогер отметил стратегическое значение села, так как, опираясь на него, Вооруженные силы России смогут начать наступление на Межевую.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту России о взятии Северска. Также, по его словам, прилагаются усилия для расширения зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях.