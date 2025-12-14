Силы ПВО сбили за ночь 235 украинских БПЛА над регионами России

Российские военные за минувшую ночь уничтожили 141 украинский беспилотник, пытавшийся атаковать цели на территории РФ. Об этом говорится в утренней сводке Минобороны.

Уточняется, что все БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО в период с 23:00 субботы до 07:00 воскресенья.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Самое большое количество дронов - 35 единиц - военные перехватили в небе над Брянской областью, 32 - над Крымом. На десять штук меньше удалось нейтрализовать над территорией Краснодарского края, 15 - над Тульской областью, 13 - над Калужской.

Семь беспилотников уничтожены в Курской области, по четыре - в Рязанской и Ростовской.

Три БПЛА удалось сбить в небе над Белгородской областью, два - над Ленинградской.

Ну и наконец, по одному дрону военные уничтожили в Смоленской, Псковской, Новгородской областях и в Московском регионе.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили о перехвате 94 украинских дронов. Таким образом, общее количество уничтоженных за вечер субботы и ночь воскресенья БПЛА составило 235.