ВС России за неделю освободили восемь населенных пунктов

Восемь населенных пунктов освободили ВС России за неделю в зоне специальной военной операции. Итоги периода 6 по 12 декабря подвели в Минобороны.

Как сообщили в военном ведомстве, на харьковском направлении в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" освобожден Лиман Харьковской области. Подразделения "Запада" продолжили уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки ВСУ. Освобождены Куриловка и Кучеровка Харьковской области.

Тем временем подразделения Южной группировки войск освободили Северск и Червоное в Донецкой Народной Республике. Подразделения "Днепра" освободили Новоданиловку в Запорожской области. Бойцы "Центра" взяли под контроль Ровное в ДНР, а военнослужащие "Востока" освободили Остаповское в Днепропетровской области, продолжив продвижение в глубину обороны противника.