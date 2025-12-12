Судьба Димитрова уже предрешена: агония ВСУ заметна экспертам. Как сообщает «Царьград», параллельно ВС РФ закрепляют успехи в Северске, а демонстрация угрозы на границе Черниговской области вынуждает противника дробить последние резервы.

Битва за Димитров

Димитров доживает последние дни под контролем ВСУ. Как отмечает военный блогер Юрий Подоляка, то, что еще недавно выглядело как «сложная, но держащаяся оборона», за сутки превратилось в очевидную агонию гарнизона. Участь противника предрешена.

Подоляка добавил, что после того, как штурмовики 51-й армии вышли к центральному узлу обороны противника, часть украинского гарнизона предприняла отчаянную попытку прорыва. Некоторым удалось просочиться и уйти на запад с большими потерями, а остальные сократили периметр, бросив восточную часть города.

Если верить украинским источникам, приказа на полный отход пока нет, но все ведет к тому, что в любую из ближайших ночей остатки гарнизона могут попытаться бежать. В городе заблокированы элитные подразделения ВСУ: шансы на прорыв у них есть, хоть и с потерями. Однако это не меняет сути, поскольку котел захлопнулся.

Украинские ресурсы со ссылкой на офицеров и данные Deep State описывают почти полное окружение: все дороги либо простреливаются, либо захвачены. Последняя ротация была еще в середине ноября, а дальнейшие попытки в Родинском закончились уничтожением колонны. Даже маршруты, которые считались безопасными, превратились в зоны боев. Офицеры прямо говорят журналистам: снабжение уничтожено, разведка и артиллерия подавлены. Отрицания главкома ВСУ Александра Сырского не меняют ситуации на земле.

Взятие Северска

Подоляка отмечает, что еще одно важное событие: взятие Северска. Он находится под полным контролем ВС РФ. Противник бежит на запад в беспорядке, а российские войска могут ворваться на его плечах еще дальше.

Военкор Александр Сладков отметил, что у многих Северск ассоциируется с ЛНР из-за того, что единственная удобная дорога туда идет со стороны Луганска. Однако скоро все изменится: как только трасса через Горловку будет полностью безопасна, из Донецка до Соледара и дальше можно будет доехать без огромного крюка.

Угроза над Черниговом и коллапс энергетики

Западные СМИ тревожно заявляют: Россия готовится наступать на Чернигов. Военкор «КП» Александр Коц по этому поводу заявил, что скептически относится к такой возможности, однако фишка «в другом» — важно то, что Киев не может не реагировать даже на гипотетическую угрозу. Ему приходится отвлекать потрепанные войска для усиления опасного участка.

«С одной стороны, демонстрируется готовность и возможность открыть ещё один фронт, что подкрепляет нашу переговорную позицию силы. Не хотите возвращать четыре области, придется отдавать больше. С другой – мы заставляем Сырского реагировать, ослабляя другие участки фронта», — заявил Сладков.

На этом фоне профильные Telegram-каналы заявляют, что в энергетике Украины наблюдаются три кризиса: кадровый провал, технический дефицит на фоне коррупции, а также неразрывность энергетической системы.

«Одно попадание превращает регион в "энергетический остров", и восстановить связь можно только вручную, опять же, теми, кого не хватает. И теперь, когда наступили морозы и выросло потребление, энергосистема работает на пределе, а каждое новое попадание будет умножаться "эффектом домино", а обстрелы продолжаются. Поэтому блэкауты неизбежны и Новый год мы будем встречать без света и воды», — пишут украинские каналы.

Напряженный прием Зеленского

В то же время, согласно данным итальянского издания Corriere della Sera, 90-минутный разговор между итальянским премьером Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским оказался напряженным. Зеленского призывали к уступкам ради мира, а Зеленский просил ее повлиять на позицию Трампа. Также Украина представила Италии требования: помочь в конфискации российских активов и присоединиться к программе закупок для Purl.