Солдаты ВСУ массово сдались в плен после блокировки города российскими войсками
Все маршруты снабжения города Димитрова оказались заблокированы силами группировки войск «Центр». Личный состав украинских подразделений, пытавшийся удержать населённый пункт, понёс значительные потери.
Осознав критическое положение противника и с целью минимизировать жертвы среди украинских военнослужащих, российское командование предприняло гуманитарную меру: позиции ВСУ были засыпаны листовками с призывом к сдаче в плен.
В результате, поняв реальную ситуацию и получив шанс сохранить жизнь, многие бойцы украинских подразделений начали массово выходить с поднятыми руками и сдавались. Кадры сдачи выживших солдат ВСУ были опубликованы в телеграм-канале военного ведомства России.
Согласно данным Минобороны РФ, поражены подразделения шести механизированных бригад, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков, трёх бригад морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и четырёх бригад национальной гвардии Украины.
Общие потери противника на этом направлении за последние шесть дней составили более 3 130 человек личного состава, два танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и четыре единицы полевой артиллерии.