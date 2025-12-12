Все маршруты снабжения города Димитрова оказались заблокированы силами группировки войск «Центр». Личный состав украинских подразделений, пытавшийся удержать населённый пункт, понёс значительные потери.

Осознав критическое положение противника и с целью минимизировать жертвы среди украинских военнослужащих, российское командование предприняло гуманитарную меру: позиции ВСУ были засыпаны листовками с призывом к сдаче в плен.

В результате, поняв реальную ситуацию и получив шанс сохранить жизнь, многие бойцы украинских подразделений начали массово выходить с поднятыми руками и сдавались. Кадры сдачи выживших солдат ВСУ были опубликованы в телеграм-канале военного ведомства России.

Согласно данным Минобороны РФ, поражены подразделения шести механизированных бригад, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков, трёх бригад морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и четырёх бригад национальной гвардии Украины.

Общие потери противника на этом направлении за последние шесть дней составили более 3 130 человек личного состава, два танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и четыре единицы полевой артиллерии.